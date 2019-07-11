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11.07.2019,  
17:44
Текст:  Светлана Цыганкова

Лежащую на дне подлодку К-278 "Комсомолец" сняли на видео

Радиоактивное облако над затонувшей советской подводной лодкой К-278 "Комсомолец" попало на видео. Его представил Норвежский институт морских исследований во время взятия проб из вентиляционной трубы реакторного отсека.

Фото: Александр Емельяненков/ РГ
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На видео можно заметить пылевое облако. Норвежские ученые уверены, что это утечка радиации. Наибольшая удельная объемная активность цезия-137, составляющая 800 беккерелей на литр, зафиксирована в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей субмарины, пишет "Популярная механика". Поэтому максимальный уровень радиации в районе реакторного отсека в 800 тысяч раз превышает допустимую норму.

Такую же активность цезий-137 показал в образце из вентиляционной трубы. В других местах пробы значительное слабее. Заборы на высоте нескольких метров над трубой уже не показывают такого уровня.

Норвежские ученые делают вывод, что пока загрязнение не представляет угрозы для рыболовства. Но за затонувшей подводной лодкой "Комсомолец" необходимо постоянное наблюдение.

Советская атомная подводная лодка "Комсомолец" третьего поколения затонула в Норвежском море в результате пожара 7 апреля 1989 года. Она лежит на глубине 1680 метров.

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