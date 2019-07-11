На юге Китая нашли гриб-гигант

Новости

Посольство РФ удивила реакция Латвии на салют в честь освобождения Риги 16:29
Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко 16:17
Онлайн-премьера "Дылды" состоится на КиноПоиске 16:15
В Белгороде выпавший из автобуса пассажир отсудил полмиллиона рублей 16:15
Сеул выступил категорически против помощи Японии в случае войны с КНДР 16:10
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции 16:07
Беларусь станет почетным гостем Международной книжной ярмарки на ВДНХ 16:06
Назначена дата рассмотрения дела об угоне самолета Сургут - Москва 16:04
На "Иннопроме" показали необычные социальные бизнес-проекты 15:58
Города и села Ингушетии обеспечат качественной питьевой водой 15:56
В Сочи у фотографа изъяли 17-летнего попугая без документов 15:47
Найденный в Греции череп заставит переписать историю человечества 15:45
Песков объяснил выход Путина к жителям Екатеринбурга 15:42
Ученые показали, кто издает самый громкий звук в океане 15:42
Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после пожара в Мытищах 15:40
В Прикамье загорелся детский санаторий 15:40
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проведет стрельбы в Черном море 15:37
В Оренбуржье выпускника вуза лишили диплома из-за взятки 15:31
В Перми УФАС проверит "божественную" шаурму 15:30
В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы 15:24
Страны СНГ намерены совершенствовать работу по борьбе с коррупцией 15:21
Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix 15:17
Фермер раскритиковал депутатов бундестага за отсутствие патриотизма 15:13
Минэкономразвития объявило о создании ТОР под Ульяновском 15:13
В Москву вернется летняя погода 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 15:08
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

На юге Китая нашли гриб-гигант

В провинции Юньнань на юге Китая найден гриб-гигант - 4,7 метра в обхвате. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Высота "голиафа грибного царства" составляет 70 сантиметров, диаметр - 1,5 метра. Только три взрослых человека смогли бы обхватить его целиком.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Крестьяне нашли гриб в зарослях диких роз и сначала приняли его за диковинный камень. По фотографии гриба ученые определили: это рядовка. Однако точно сказать, съедобен ли гриб, с первого взгляда было невозможно. Дело в том, что рядовки бывают разных видов: одни полезны для здоровья, другие - крайне токсичны.

Съедобные грибы рядовки - отличный диетический продукт, который положительно тонизирует пищеварительную систему, способствует регенерации клеток печени и выведению из организма шлаков и токсинов. В съедобных рядовках содержатся витамины А, B, С, D2 и D7, природные антибиотики клитоцин и фомецин, которые борются с бактериями и раковыми клетками. Эти грибы обладают антибактериальными, противовирусными, антиоксидантными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Рядовка применяется в комплексном лечении сахарного диабета, ревматизма, остеопороза, онкологических заболеваний.

Обнаружение гигантской рядовки именно в провинции Юньнань неудивительно. Эти края называют "царством грибов": здесь произрастает порядка 250 видов представителей грибного царства.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова