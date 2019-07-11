На юге Китая нашли гриб-гигант

Крестьяне нашли гриб в зарослях диких роз и сначала приняли его за диковинный камень. По фотографии гриба ученые определили: это рядовка. Однако точно сказать, съедобен ли гриб, с первого взгляда было невозможно. Дело в том, что рядовки бывают разных видов: одни полезны для здоровья, другие - крайне токсичны.

Съедобные грибы рядовки - отличный диетический продукт, который положительно тонизирует пищеварительную систему, способствует регенерации клеток печени и выведению из организма шлаков и токсинов. В съедобных рядовках содержатся витамины А, B, С, D2 и D7, природные антибиотики клитоцин и фомецин, которые борются с бактериями и раковыми клетками. Эти грибы обладают антибактериальными, противовирусными, антиоксидантными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Рядовка применяется в комплексном лечении сахарного диабета, ревматизма, остеопороза, онкологических заболеваний.

Обнаружение гигантской рядовки именно в провинции Юньнань неудивительно. Эти края называют "царством грибов": здесь произрастает порядка 250 видов представителей грибного царства.