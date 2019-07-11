Нефтегиганты КНР объединят усилия ради национальной энергобезопасности

Соглашение подписано ради выполнения поставленной председателем КНР Си Цзиньпином в июле 2018 года задачи перед государственными нефтегазовыми корпорациями - увеличить объем доказанных запасов и производства нефти в целях обеспечения национальной энергетической безопасности. Напомним, что сегодня Китай обеспечивает за счет импорта 70 процентов национального потребления нефти и 46 процентов потребления газа.

Оба нефтегазовых гиганта заявили о значительном наращивании инвестиций в разведку нефти и газа. CNPC с нынешнего года в пять раз по сравнению с 2018-м увеличит инвестиции в этой сфере: в 2019-2025 гг. на разведку нефтегазовых месторождений корпорация будет ежегодно выделять 5 миллиардов юаней (порядка 730 миллионов долларов). Sinopec заявил о ежегодном наращивании капиталовложений в геологоразведку на 30-50 процентов в течении последующих семи лет.

До сих пор CNPC и Sinopec хранили в тайне друг от друга данные о разведке месторождений нефти и газа. Совместная работа в этом направлении сможет значительно повысить эффективность освоения залежей углеводородного топлива в КНР, считают аналитики. Хотя на данный момент речь идет прежде всего о технологическом и научном сотрудничестве в геологоразведке, в будущем компании вполне могут заняться и совместной разработкой месторождений, считают эксперты.

Одновременно Китай занялся активным наращиванием стратегических запасов природного газа. По информации издания China Daily, сегодня стране критически не хватает подземных газохранилищ. Они прежде всего нужны для того, чтобы уравновешивать резкие перепады потребления "голубого топлива" в летний и зимний периоды. В минувшем году подземные газохранилища обеспечили лишь 3,5 процента от национального потребления газа, в то время как среднемировой показатель составляет 12 процентов, а в России и США - 20 процентов. Актуальность расширения стратегических запасов "голубого топлива" тем более велика, что в Китае постоянно растет доля газа в национальном энергообеспечении: к 2020 году она вырастет с нынешних 7,8 процента до 10 процентов.

Для решения существующих вопросов в апреле нынешнего года Госсовет КНР постановил, что к 2020 году поставщики газа должны обладать запасами этого энергоносителя, объем которых составляет не менее 10 процентов от годовых поставок. Кроме того, правительства на местах обязаны иметь в своем распоряжении запасы газа, способные обеспечить нормальное потребление как минимум в течение трех суток.

Для выполнения поставленных задач CNPC намерена добавить к существующим по стране 26 подземным газохранилищам еще 23 к 2030 году. В соответствующие проекты будет инвестировано 50 миллиардов юаней (7,26 миллиардов долларов).