Почему Греция имеет шанс получить репарации от Германии

Эксперты бундестага опубликовали сенсационное исследование, согласно которому отказ Германии по выплатам репараций Греции на сумму порядка 280 миллиардов евро за годы оккупации можно подвергнуть сомнению, сообщает телерадиостанция Deutshe Welle.

В заключении на пятнадцати страницах говорится, что федеральное правительство отвергает требования о репарациях Греции и Польши. В Берлине считают, что этот вопрос "юридически и политически окончательно урегулирован". Однако специалисты назвали ряд факторов, нарушающих стройность немецкой концепции. Так, в отличие от Польши, Греция "никогда явно не отказывалась" от репараций при заключении договора от 1990 года по формуле "два плюс четыре" между ФРГ, ГДР и США, СССР, Францией и Великобританией.

Кроме того, не работает и тезис о миновании сроков давности иска о репарациях, на котором настаивает правительство Германии. Действительно, спустя 80 лет после войны и 30 - после заключения договора "два плюс четыре" - вышеназванные страны не выступали с претензиями. Однако, согласно выводу специалистов, "на сегодняшний день срок давности межгосударственных платежных требований четко не регулируется международным правом".

В заключении также упоминается "возможность окончательного судебного разъяснения" в Международном суде в Гааге. Но для этого федеральное правительство должно добровольно подчиниться юрисдикции суда, чего оно делать не собирается. В этой связи госсекретарь МИД Германии Нильс Анен заявил, что иска о рассмотрение греческих репараций в суд не поступало.

Между тем посол Греции в Берлине передал 4 июня в МИД Германии вербальную ноту с призывом начать переговоры по урегулированию вопроса о выплатах военных репараций. Греческие претензии касаются, в том числе, возмещения ущерба, понесенного страной во время Первой и Второй мировых войн, а также военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации.

По оценкам наблюдателей, пока неясно останется ли тема в повестке дня после смены греческого правительства. Будучи еще лидером оппозиции, Кириакос Мицотакис заявил, что вопрос о репарациях важен с моральной точки зрения, однако сложен в разрешении "политически и юридически". В то же время, политик более оптимистично высказался в отношении возврата средств по так называемому "принудительному оккупационному займу". По некоторым оценкам, эта сумма составляет от восьми до одиннадцати миллиардов евро.