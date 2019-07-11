Польский суд вынес решение отказать шведским правоохранительным органам в выдаче россиянина Дениса Лисова и его дочерей, которых тот незаконно вывез из Швеции. Таков счастливый конец трагической истории трех российских девочек, которые - при живых родителях - были переданы в приемную мусульманскую семью, а их любимый и любящий отец был вынужден нарушить закон, чтобы вернуть себе детей. По мнению адвоката семьи Лисовых в Варшаве Бартоша Левандовского, о том, через что пришлось пройти Денису Лисову и его дочерям, можно снимать кино.

Напомним, в начале апреля Денис Лисов и три его дочери - 12-летняя София, 6-летняя Серафима и 4-летняя Алиса- прибыли в Варшаву на пароме. Из Польши они планировали отправиться в Москву, но в аэропорту имени Фридерика Шопена их задержали сотрудники пограничной службы. Практически сразу на помощь Лисовым прибыли адвокаты Бартош Левандовский и Бабкен Ханзадян. Бартош - координатор Центра правовой поддержки польского фонда Ordo Iuris, который, в числе прочего, помогает семьям, в жизнь которых без достаточных оснований вмешивается государство, - рассказал "РГ" историю спасения Дениса Лисова.

Вы были одним из первых людей, приехавших в аэропорт после задержания Дениса и девочек. Откуда вы узнали о том, что произошло? И что вы увидели на месте?

Бартош Левандовский: Эта информация поступила по линии фонда Ordo Iuris, с которым я сотрудничаю. А вот откуда об этом узнали в фонде, я вам рассказать не могу. Люди, которые нас об этом проинформировали, были сотрудниками польских правоохранительных органов при исполнении и не должны были этого делать.

Но вообще-то эти люди поступили правильно.

Бартош Левандовский: Да, честно говоря, все, кто понимал, что происходит, старались как-то помочь, но не имели права принимать чью-то сторону. А ситуация была очень напряженная. В аэропорт прибыли из Швеции представители приемной семьи, в которую органами опеки были определены девочки. Они сообщили, что представляют шведскую социальную службу, и уполномочены забрать детей. Там разыгрывалась настоящая драма.

Почему вы вообще решили заняться этим делом? Ведь с самого начала было понятно, что Лисов не в состоянии оплатить услуги адвоката.

Бартош Левандовский: Сначала, когда мы получили информацию, мой партнер по адвокатской коллегии поехал на место, просто чтобы выяснить, что там происходит. Дело в том, что мы занимаемся, в том числе, делами иностранцев, и он хотел понять, можем ли мы чем-то помочь. Когда он увидел, что там делается, увидел, в каком состоянии эти дети, как они держатся за отца, он просто отправил мне фото, и было понятно, что ни о каких деньгах не может быть речи. Это было бы просто не по-человечески. Мы посвятили себя этому делу на сто пятьдесят процентов. И, честно говоря, если бы мы приехали на час позже, девочки уже были бы в Швеции. Я немедленно занялся установлением контактов с уполномоченным по правам ребенка, со специалистами, которые могли как-то помочь. С восьми вечера до трех часов ночи мы были в отделении полиции при аэропорте - мы добивались, чтобы девочек оставили с отцом. Нам помогали двое представителей посольства России. В конце концов выяснилось, что заседание суда по этому делу назначено на следующий день. Всего нам понадобилось четыре дня - практически без сна, чтобы хоть немного стабилизировать ситуацию. Позже Швеция выпустила европейский ордер на арест, россиянину грозило до четырех лет лишения свободы за похищение своих детей, но суд прислушался к нам и не задержал Дениса Лисова.

В Швеции действительно очень легко забирают детей и определяют в приемные семьи, в том числе отличные по религии, культуре, традициям

А каким было ваше первое впечатление о Денисе Лисове и девочках?

Бартош Левандовский: Я увидел заботливого отца, который был потрясен тем, что случилось. Он не ожидал, что за пределами Швеции его несчастья не закончатся. Позже я разговаривал об этом с работниками аэропорта и сотрудниками правоохранительных органов, и мы сошлись во мнении, что он трясется над своими детьми, их благо - его главная цель. И хотя он заранее подготовился к побегу и продумал каждую деталь, например, для каждой из девочек заготовил отдельный рюкзачок с вещами, ему не пришло в голову, что, будучи законным отцом, он является похитителем и его дело примет международный характер. А ведь приемная семья заявила об исчезновении девочек, и они были внесены в европейскую систему розыска. Денис очень спокойный, скромный человек, а не какой-то авантюрист и рубаха-парень, поэтому биться за него и за то, чтобы их с девочками не разделили, пришлось нам - адвокатам. Нам пришлось доказать, что и девочки и Денис - свободные люди, против них не ведется следствие, они ни в чем не обвиняются. Надо сказать, что полицейские нам очень помогали. Они даже принесли в отделение полиции детские кровати, полотенца, еду из расположенного поблизости отеля. Потом для него нашли место, где поселиться.

Как могло случиться, что у абсолютно нормального отца отобрали детей, только потому, что у него нет вида на жительство?

Бартош Левандовский: Это особенность шведского законодательства. Мы уже сталкивались с похожими ситуациями, но с Норвегией. В Швеции действительно очень легко забирают детей и определяют в приемные семьи, в том числе отличные по религии, культуре, традициям. Но, даже зная это, мы в первую очередь сопоставили рассказы Дениса и его дочек, чтобы быть уверенными, что он действительно не опасен для детей, что не похитил их у матери. Я, наверное, никогда не забуду наш с ним разговор. Я тогда понял, что мы не имеем морального права проиграть этот процесс. Мы сидели в фойе, и он рассказывал со слезами на глазах, как жена заболела шизофренией, как он вернулся домой, а детей нет. У меня волосы встали дыбом, когда он пересказывал, что было с девочками, когда он приехал забрать их домой, а выяснилось, что ему их не отдадут, что они должны остаться в приемной семье навсегда. Они кричали, хватали его за ноги, а он ничего не мог сделать. Шведские органы опеки поставили Денису три невыполнимых условия, на которых дети могли вернуться к нему. Во-первых, узаконить его пребывание в Швеции, что было невозможно, потому что шведские миграционные службы отказали ему в виде на жительство. Во-вторых, найти легальную работу, что невозможно осуществить без вида на жительство. И в-третьих, развестись с женой и лишить ее родительских прав. Это требование не только противозаконно, потому что нельзя требовать от человека развестись, но и абсурдно, ведь для этого он с больной женой должен поехать домой в Россию, на Дальний Восток, и привезти оттуда свидетельство о разводе. Наш судья в ходе вчерашнего заседания так и сказал в ходе оглашения приговора: "Швеция не оставила ему выхода. Единственное, что он мог сделать, это взять своих детей и увезти их". Когда Лисовы поселились в Варшаве, мы заказали психологическую экспертизу детей, которая подтвердила, что в этой дружной семье очень теплые отношения. Она очень помогла в ходе заседания суда. К тому же шведские социальные службы нарушили Конвенцию о правах ребенка, согласно которой детей нельзя разлучать с родителями. В такие моменты понимаешь, для чего ты нужен, в чем смысл профессии юриста.

Как сейчас дела у семьи Лисовых?

Бартош Левандовский: Хорошо. Они ждут решения о предоставлении им убежища в Польше. Если польские миграционные службы примут такое решение, они смогут жить спокойно. Мы с партнером, имея в руках решение суда, будем добиваться того, чтобы данные девочек убрали из европейской системы розыска. Тогда они смогут полететь в Россию, обнять бабушек и дедушек и жить долго и счастливо. А пока они живут в квартире, которую нашел мой партнер. Сейчас каникулы, а весной девочки ходили в школу и детский сад. По закону Денис не может работать, но огромное число людей, узнав эту историю, пожелало помочь ему, в том числе финансово. Его поддержали как поляки, так и россияне, армяне, люди из других стран.