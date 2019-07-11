Попадание ракеты в топливный бак Т-55 сняли на видео

По "пятьдесят пятому" была запущена противотанковая управляемая ракета, по всей видимости, комплекса "Корнет".
Приближающийся ПТУР заметил один из находившихся рядом военнослужащих, он отбежал в сторону. Буквально через несколько секунд раздался мощный взрыв. В небо на высоту, в несколько раз превышающую вертикальные размеры танка, взметнулся столб яркого пламени.
Кажется, что боевая машина уничтожена, и оператор, наводивший ракету, может записать эту цель на свой счет. Однако все говорит о том, что боевик промахнулся - управляемый им снаряд попал не в башню, а в расположенные за ней подвешенные к корме корпуса дополнительные топливные баки с соляркой. И если ущерб и был причинен, то незначительный. Все, чего добились террористы - только эффектных кадров для пропаганды.
Аналогичный случай произошел в начале июня текущего года на севере Хамы. Правда, тогда Т-55МВ обстреляли с тыла. Ракета "Корнета" тоже попала в топливные емкости, не причинив особого вреда.