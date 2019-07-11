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Рубрика: Дороги

Ремонт на Ленинградском проспекте завершат до конца следующей недели

Текст: Ирина Огилько
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Работы по ремонту дорожного и тротуарного покрытий на Ленинградском проспекте в Москве вышли на завершающую стадию. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Напомним, что ремонт ведется по городской программе "От фасада до фасада". В частности, здесь устанавливается новый бордюрный камень, меняется асфальтовое покрытие, идет реставрация газона, ремонтируются колодцы и дождеприемники.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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- Работы ведутся преимущественно в ночное время, общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 200 тысяч квадратных метров, - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - По окончании работ будет нанесена дорожная разметка специалистами комплекса городского хозяйства города.

В работах задействованы 150 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и 120 единиц дорожной техники, в том числе самосвалы, катки, дорожные фрезы, асфальтоукладчики и другие.

Завершить все работы планируется в конце будущей недели.