В Серебряном бору пройдет "Эко-пикник"

В ближайшую субботу в Серебряном бору пройдет экологический праздник. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе "Мосприроды".

Откроется "Эко-пикник" в 12:00, до вечера гостей мероприятия ждет занимательная программа - можно будет заняться йогой на траве, научиться пускать воздушных змеев, читать книги и слушать живую музыку.

Во время пикника можно будет совершить музыкальную прогулку по разным странам мира. В частности, послушать американский саксофон, французский аккордеон, итальянскую скрипку и даже классический для русских усадеб рояль, его, естественно, "спрячут в кустах". Также в рамках праздника разобьют тактильный сад и проведут квест с экологическим уклоном. А для для любителей почитать на природе будет представлена библиотека буккросинга, где можно будет взять понравившуюся книгу, оставив взамен свою.

Вход на праздник свободный, участие во всех мастер-классах бесплатное.