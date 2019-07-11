В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль восстановления города

В Сергиевом Посаде 13 июля откроется фестиваль "Том Сойер Фест", направленный на восстановление исторического облика городских построек. В рамках фестиваля волонтеры восстановят фасады деревянного дома начала XX века по улице Вифанская, 5.

Организаторами фестиваля в Сергиевом Посаде стали местные жительницы - антрополог Анастасия Еремина и общественный активист Оксана Юдина.

"Цель фестиваля не только добавить на карту города интересную локацию для туристов. Важно дать возможность местным жителям любить свой город делом, донести важность сохранения его облика, научить не бояться и не стесняться лично нести за это ответственность", - поделилась Оксана Юдина.

Деревянный дом, восстановлением которого волонтеры займутся в этом году, расположен рядом со сгоревшей постройкой на Валовой, 3, сохранения которой добивается Московское областное отделение ВООПИиК (кстати, открытие фестиваля пройдет на фоне здания, который послужит напоминанием о хрупкости деревянной архитектуры), и рядом со снесенным домом философа Михаила Новоселова.

В день открытия фестиваля гостей ожидает богатая программа. Например, можно будет попробовать изготовить декор из старых деревянных элементов на мастер-классе, а еще историк Павел Гнилорыбов, урбанист Аркадий Гершман и архитектор Андрей Елбаев расскажут о важной роли городских медиа в сохранении культурного наследия города. Вечером состоится концерт джаз-группы Overgrowns. В этот же день можно записаться в волонтеры фестиваля. Но самое главное - гости дадут старт работам по восстановлению фасада и смогут на время стать героями романа Марка Твена и покрасить забор.

Впервые фестиваль прошел в 2015 году в Самаре. Его инициировали городские активисты, обеспокоенные тем, что городские постройки постепенно теряют исторический облик. В этом году "Том Сойер Фест" впервые пройдет в Московской области, а по всей стране охватит более 40 городов.