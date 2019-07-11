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11.07.2019 14:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль восстановления города

Текст: Мария Воронова

В Сергиевом Посаде 13 июля откроется фестиваль "Том Сойер Фест", направленный на восстановление исторического облика городских построек. В рамках фестиваля волонтеры восстановят фасады деревянного дома начала XX века по улице Вифанская, 5.

Организаторами фестиваля в Сергиевом Посаде стали местные жительницы - антрополог Анастасия Еремина и общественный активист Оксана Юдина.

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"Цель фестиваля не только добавить на карту города интересную локацию для туристов. Важно дать возможность местным жителям любить свой город делом, донести важность сохранения его облика, научить не бояться и не стесняться лично нести за это ответственность", - поделилась Оксана Юдина.

Деревянный дом, восстановлением которого волонтеры займутся в этом году, расположен рядом со сгоревшей постройкой на Валовой, 3, сохранения которой добивается Московское областное отделение ВООПИиК (кстати, открытие фестиваля пройдет на фоне здания, который послужит напоминанием о хрупкости деревянной архитектуры), и рядом со снесенным домом философа Михаила Новоселова.

В день открытия фестиваля гостей ожидает богатая программа. Например, можно будет попробовать изготовить декор из старых деревянных элементов на мастер-классе, а еще историк Павел Гнилорыбов, урбанист Аркадий Гершман и архитектор Андрей Елбаев расскажут о важной роли городских медиа в сохранении культурного наследия города. Вечером состоится концерт джаз-группы Overgrowns. В этот же день можно записаться в волонтеры фестиваля. Но самое главное - гости дадут старт работам по восстановлению фасада и смогут на время стать героями романа Марка Твена и покрасить забор.

Впервые фестиваль прошел в 2015 году в Самаре. Его инициировали городские активисты, обеспокоенные тем, что городские постройки постепенно теряют исторический облик. В этом году "Том Сойер Фест" впервые пройдет в Московской области, а по всей стране охватит более 40 городов.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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