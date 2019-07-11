В Воронеже на стройке нашли тела 15 человек

Останки 15 красноармейцев найдены во время строительных работ в Воронеже. Об этом сообщил поисковый отряд "Патриот".

Человеческие кости обнаружили рабочие, рывшие траншею для прокладки электрокабеля. На место вызвали поисковиков, те копали целый день под проливным дождем. Подняли на поверхность останки 15 краснорамейцев и элементы их снаряжения: каски, кружку, обрывки ремней, полуистелевший противогаз, несколько саперных лопаток.

Найдены десять смертных капсул. Одна была без крышки и бумажный вкладыш истлел, еще одна оказалась пустой. В пять попала вода, размывшая запись. Три вкладыша в удовлетворительном состоянии, на одном удалось разобрать имя владельца: Ищук Иван Филиппович, 1923 года рождения, боец 303-й стрелковой дивизии, призванный из-под Новосибирска. Согласно данным Центрального архива Минобороны, он погиб 29 июля 1942 года.

- Через соцсети начат поиск родных солдата, - рассказали поисковики. Они предполагают, что найденные бойцы погибли в один день. Возможно, группа солдат выдвигалась на передовую и попала под авианалет или артобстрел. Убитых стащили в воронку и засыпали землей.

Об обнаружении останков сообщили городским властям, вместе с ними будут определены дата и место перезахоронения солдат.