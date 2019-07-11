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11.07.2019,  
09:49
Текст:  Антон Валагин

Вес транспортника Ил-112 снизят за счет штурмана

Фото: Евгений Срибный/РИА Новости Фото: Евгений Срибный/РИА Новости
Фото: Евгений Срибный/РИА Новости

Масса перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 будет снижена как минимум на две тонны. Работы по оптимизации веса транспортника уже начались.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- План мероприятий по снижению веса выполняется с некоторым опережением. Он уже частично реализован на "единице" (первом прототипе. - ред.), там планируется реализовать до тонны снижения веса. На "тройке" - не менее двух тонн, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Для облегчения самолета будут заменены некоторые агрегаты - например, рампа и створки грузового люка. Также в плане снижения массы самолета значится сокращение состава рабочего места штурмана.

Перспективный военно-транспортный самолет Ил-112 впервые поднялся в воздух в марте. Еще до начала летных испытаний стало известно, что машина получилось слишком тяжелая и не соответствует техзаданию Минобороны по максимальной дальности и массе перевозимого груза. Недостаток пообещали исправить за счет широкого использования композитных материалов. В ПАО "Ильюшин" заверили, что серийные самолеты будут полностью отвечать требованиям военных. Впридачу к двум построенным самолетам на авиазаводе в Воронеже ведется строительство еще двух прототипов. Летные испытания Ил-112 продолжатся в 2020 году. После принятия на вооружение ВКС России готовы закупить как минимум сотню таких самолетов.

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