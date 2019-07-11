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11.07.2019 10:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии помощники депутатов получали зарплату за заграничный отдых

Текст: Анна Бондаренко

Прокуратура Бурятии проверила, как выполняется законодательство о противодействии коррупции в Народном Хурале республики. В пресс-службе надзорного органа отметили, что был найден ряд нарушений.

Так, сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, представленные 16 депутатами, были признаны неполными. Кроме того, у прокуроров возникли вопросы к работе, точнее, отдыху помощников депутатов.

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"Депутатами ненадлежащим образом осуществлялся контроль за работой своих помощников. В нарушение Закона Республики Бурятия "О статусе депутата Народного Хурала Республики Бурятия" ими согласовывались табели учета рабочего времени помощников в то время, когда последние находились на отдыхе за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В отношении депутатов, допустивших нарушения, прокуратура применила меры реагированию. Тем, кто замещает государственные должности республики, выписаны предупреждения. Информация о тех народных избранниках, кто исполняет депутатские полномочия на непостоянной основе, появится в средствах массовой информации. Двум депутатам пришлось покинуть руководящие должности в некоммерческих организациях.

Что касается шести помощников, то один из них уволен. Также все они возвратили в бюджет 248 тысяч рублей, которые неправомерно получили.

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