В Амуре у Комсомольска утонула девочка

У набережной Комсомольска в Амуре утонула девочка 2007 года рождения. Сообщение об этом поступило в МЧС вчера вечером.
По предварительным данным, она, не умея плавать, зашла в воду в одежде, чтобы прохладиться. Однако оступилась и начала тонуть. Ставший очевидцем мальчик попытался спасти ее, но не смог.
Сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС приступили к поискам подростка.
"Поиск проводили методом траления дна, обследовано 3600 квадратных метров. Пострадавшая не обнаружена", - сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня спасатели продолжают работу.