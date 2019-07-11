В психинтернате Хабаровского края отравились более 200 подопечных

Амурская городская прокуратура начала проверку в связи со вспышкой острой кишечной инфекции у подопечных КГКУ "Эльбанский психоневрологический интернат" минсоцзащиты Хабаровского края.

"Зафиксировано более 200 случаев отравления лиц, проживающих там", - сообщает надзорное ведомство.

19 из них госпитализированы в инфекционное отделение Амурской районной больницы. В связи с инцидентом краевой СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Роспотребнадзор отмечает, что у пострадавших - высокая температура, рвота, жидкий стул.

"При обследовании пищеблока интерната выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства: нарушение требований к обработке яиц, нарушение условий хранения готовой продукции, отсутствие технологических карт на большинство блюд, требующий замены кухонный инвентарь и другое", - говорится в сообщении управления.

- Пока неизвестно, что это за заболевание. Первые признаки - повышенная температура - у подопечных появились вчерашним утром, - комментирует глава регионального минсоцзащиты Светлана Петухова. - В тот же день силами нашего ведомства на базе учреждения был организован инфекционный стационар. Все необходимые ресурсы там имеются, в том числе лечебные препараты. Учитывая то, что это особенные клиенты, мы привлекали дополнительный рабочий персонал в ночную смену - 20 человек.

Она добавила, что сначала инфекцию из-за повышенной температуры у людей приняли за ОРВИ. Поэтому вовремя локализовать заболевание не удалось.