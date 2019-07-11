В Оренбуржье выпускника вуза лишили диплома из-за взятки

Суд признал недействительным диплом о высшем образовании, выданный выпускнику Оренбургского государственного университета. Основанием для такого решения стало то, что во время учебы в вузе студент был признан виновным в даче взятки преподавателю.

По данным прокуратуры Оренбургской области, в январе прошлого года Центральный районный суд областного центра приговорил студента к штрафу в 400 тысяч рублей.

- Молодой человек был осужден за дачу преподавателю, которая также привлечена к уголовной ответственности, через посредника взятки в сумме 47 тысяч рублей - за проставление в ведомостях и иной документации сведений об успешной сдаче зачетов и экзаменов, - уточнили в прокуратуре области. - В дальнейшем учащийся, фактически не прошедший промежуточную аттестацию, был допущен к итоговым экзаменам и получил диплом бакалавра по направлению "Экономика".

Суд удовлетворил прокурорский иск и обязал выпускника возвратить выданный документ, а вуз - аннулировать диплом.

Кроме того, в адрес руководства университета вынесено частное определение с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства.