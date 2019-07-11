В Перми дети отравились хлором в бассейне

Мотовилихинский суд города Перми приостановил деятельность сауны "Жара". Ранее в ведомстве рассмотрели три заявления к владельцам с требованием возместить вред здоровью.

Как пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, иски были поданы родителями трех детей, отравившихся парами хлора при посещении бассейна в сауне.

Помимо этого, основанием для обращения в суд послужили нарушения требований по контролю за обеззараживанием воды.

Рассмотрев обращения истцов, суд удовлетворил требования о компенсации причиненного вреда здоровью детей на общую сумму 82,7 тысячи рублей.