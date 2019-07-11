В Перми загорелся центральный рынок

Горит одно из кафе центрального рынка Перми. Фото: Константин Бахарев/РГ
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке. Загорелось одно из кафе. Пламя буквально за минуту охватило здание и начало перекидываться на соседние строения, стоящие буквально в нескольких метрах.
Прибывшие пожарные приступили к ликвидации огня. В первую очередь они поливают водой рядом стоящие здания, так как кафе полностью выгорело.
Так как идет тушение, сведений о пострадавших пока нет. Также неизвестна причина пожара. На центральный рынок продолжают подъезжать пожарные машины.