В Прикамье загорелся детский санаторий

Сегодня в Пермском крае произошел пожар в детском санатории "Орленок". Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание в "Орленке", находящемся в в селе Усть-Качка Пермского района случилось днем. В 13.40 по местному времени в МЧС поступило сообщение о дыме и на место происшествия выехали пожарные. Кроме них, туда же прибыли полиция и медики.

Из санатория был эвакуирован 161 человек, из них 106 это дети. Пострадавших нет, очаг возгорания ликвидирован.

Причину пожара выясняют специалисты из пожарной лаборатории краевого МЧС.