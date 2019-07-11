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11.07.2019 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье загорелся детский санаторий

Текст: Константин Бахарев

Сегодня в Пермском крае произошел пожар в детском санатории "Орленок". Об этом сообщает ТАСС.
При пожаре у ТЭЦ в Мытищах погибла женщина

Возгорание в "Орленке", находящемся в в селе Усть-Качка Пермского района случилось днем. В 13.40 по местному времени в МЧС поступило сообщение о дыме и на место происшествия выехали пожарные. Кроме них, туда же прибыли полиция и медики.

Из санатория был эвакуирован 161 человек, из них 106 это дети. Пострадавших нет, очаг возгорания ликвидирован.

Причину пожара выясняют специалисты из пожарной лаборатории краевого МЧС.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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