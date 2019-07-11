В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских

В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами. Сам мужчина утверждает, что его насильно увезли на ферму к своему отцу двое братьев-полицейских, где заставляли работать.

Информацию о возбуждении уголовного дела "РГ" подтвердили в региональном управлении СК России.

Подробности истории излагает правозащитная организация "Зона права", оказывающая юридическую помощь Идрису Садыкову.

По словам мужчины, в мае 2019 года двое братьев-полицейских увезли его в Аксубаевский район республики. Там его принуждали работать на ферме своего отца. Мужчину били, а за отказ чистить туалет ошпарили ему руки кипятком. Лишь после того, как сестра Идрисова, встревоженная исчезновением брата, обратилась в полицию, его отпустили.

Расследование уголовного дела продолжается.