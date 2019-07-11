Видео: Пермячка открыла бутылку выстрелом из арбалета

Летом социальные сети по всему миру захватил BottleCapChallenge - флэшмоб по открыванию бутылок разными способами. Девушка из Перми Анна Саранина подхватила идею и сбила крышку с фляги с водой метким выстрелом из арбалета.

Сначала участники флэшмоба использовали различные приемы восточных единоборств, но некоторым задача показалась слишком простой, и в ход пошли ковши экскаватора, выхлопные трубы автомобилей, хвосты домашних питомцев.

К челленджу присоединились и мировые знаменитости - на видео в Instagram модель Кендал Дженнер грациозно поддевает крышку пальцем ноги, проезжая мимо на водном скутере, а певица Мэрайя Кэри открывает бутылку звуковой волной от своего голоса.