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11.07.2019 08:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске при пожаре погибли трое детей

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Новосибирской области. В огне погибли трое детей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Сообщение о возгорании в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области поступило к пожарным во втором часу ночи.

- Через три минуты пожарные были на месте вызова, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. - В это время одна половина двухквартирного жилого дома и пристройка к нему были уже полностью охвачены огнем.

Пожарным удалось спасти 61-летнюю женщину. Ее госпитализировали со множественными ожогами. В доме были обнаружены тела трех погибших детей - трех, четырех и шестнадцати лет.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщает СУ СКР по Новосибирской области. - Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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