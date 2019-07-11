В Новосибирске при пожаре погибли трое детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Новосибирской области. В огне погибли трое детей.

Сообщение о возгорании в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области поступило к пожарным во втором часу ночи.

- Через три минуты пожарные были на месте вызова, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. - В это время одна половина двухквартирного жилого дома и пристройка к нему были уже полностью охвачены огнем.

Пожарным удалось спасти 61-летнюю женщину. Ее госпитализировали со множественными ожогами. В доме были обнаружены тела трех погибших детей - трех, четырех и шестнадцати лет.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщает СУ СКР по Новосибирской области. - Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома.