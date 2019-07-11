Видео: Барнаульский зоопарк показал подросших рысят

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" в соцсетях разместил трогательное видео с первых прогулок двух маленьких рысят, появившихся на свет месяц назад.

"Наши девочки подросли и уже активно выбираются на прогулку", - подписали серию видеороликов сотрудники зоопарка. Малыши не только отдыхают рядом с мамой в тени, но и активно исследуют вальер, карабкаются по деревянным ступенькам на помост, специально построенном в вольере.

Как отметил директор зоопарка Сергей Писарев, в этом году июнь в "Лесной сказке" выдался богатым на потомство. Кроме рысят, здесь появились на свет львята, тигрята, лосенок, пятнистый олень и другие животные.

Барнаульский зоопарк постоянно выставляет фото и видео с интересными моментами из жизни животных. На его страничке можно посмотреть "охоту" взрослого леопарда, купание тигра, первую прогулку львят и многое другое.