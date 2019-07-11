Россия заложит две новые атомные подлодки

Закладка двух новых многоцелевых атомных субмарин проекта 885М "Ясень" произойдет на "Севмаше" в 2020-2021 годах. Контракт на постройку кораблей подписан на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

- Цикл строительства этих подлодок семь лет, - сообщил ТАСС глава "Севмаша" Михаил Будниченко. Соответственно, корабли могут быть переданы ВМФ России в 2027-2028 годах.

Основная задача подлодок типа "Ясень" - борьба с подводными и надводными кораблями противника. Для этого субмарина несет богатый арсенал торпед и крылатых ракет. Причем торпедные аппараты находятся не в носу лодки, как обычно, а расположены побортно в средней части корпуса. Нос корабля отдан огромной полусферической антенне гидроакустического комплекса - с его помощью "Ясень" может обнаруживать и атаковать вражеские корабли, не будучи обнаружен сам. В универсальных установках вертикального пуска размещаются 32 крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". Последние могут быть использованы и для поражения сухопутных целей.

"Севмаш" построил и передал флоту головную лодку "Северодвинск". Созданная по усовершенствованному проекту АПЛ "Казань" проходит испытания. Еще пять кораблей находятся на разных стадиях строительства.