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В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

Утраты
    11.07.2019, 18:11
Текст:   Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Олег Дмитриев. Фото: PhotoXPress.ru Олег Дмитриев. Фото: PhotoXPress.ru
Олег Дмитриев. Фото: PhotoXPress.ru

В Петербурге в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook артист театра Станислав Никольский.

Олег Дмитриев окончил Российский государственный институт сценических искусств, занимался в мастерских Аркадия Кацмана и Льва Додина.

С 1990-го года работал в Малом драматическом театре.

На его счету 15 ролей в таких знаковых спектаклях как "Повелитель мух", "Коварство и любовь", "Чевенгур".

В семнадцати спектаклях Олег Дмитриев занимался режиссерской частью. В ряде постановок он выступил как режиссер-ассистент Льва Додина, также Дмитриев осуществил ряд самостоятельных постановок.

Последний спектакль, созданный Олегом Дмитриевым - это "Синий цвет" по пьесе Миеко Оучи. Его премьера состоялась в 2016-м году на камерной сцене МДТ.

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