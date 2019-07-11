Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции

Жители Ростова-на-Дону погибли в Греции. Трагедия случилась в ночь с 10 на 11 июля в маленьком курортном городке Неа Потидиа на полуострове Халкидики, что на северном побережье страны.

Во время сильной грозы с ливнем туристы укрылись под деревом. Под натиском ветра оно рухнуло, придавив собой двоих человек - мужчину и его маленького сына. Помочь им уже было нельзя, прибывшие врачи констатировали смерть.

Генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков подтвердил "РГ" гибель двух россиян.

- Семья прибыла на отдых из Ростова-на-Дону 7 июля. Родители достаточно молодые, им нет еще и сорока. С ними были трое детей, самому младшего не исполнилось и двух лет. Он и отец стали жертвами этой трагедии, - рассказал по телефону "РГ" генконсул.

По его словам, все последнее время на полуострове стояла очень сильная жара. Поэтому и гроза, тем более по соседству с морем, была сильнейшая. На побережье повреждены здания и линии электропередачи. По словам генконсула, ЧП с отдыхающими происходят каждый туристический сезон, но такая трагедия случилась на его памяти впервые.

- Тела погибших доставлены в клинику. Решается вопрос об отправке их на родину. Стараемся оказать содействие вдове, - сказал Александр Щербаков.