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11.07.2019 14:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани экс-подполковника ФСБ арестовали за "работу" в вузе

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Краснодарский гарнизонный суд заключил под стражу бывшего подполковника УФСБ, обвиняемого в фиктивном трудоустройстве в филиале Адыгейского университета в кубанском городе Белореченске, где торговали дипломами. Накануне, 10 июля Северо-Кавказский окружной военный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

По данным следствия, экс-подполковник УФСБ в апреле 2011 года потребовал от директора филиала Адыгейского госуниверситета зачислить его на должность преподавателя.

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- Женщина опасалась плохих последствий для себя, поэтому согласилась заключить с ним трудовой договор до 22 октября 2018 года. Весь этот период он не посещал учебное заведение, однако исправно получал зарплату. Общая сумма ущерба за формальную педагогическую деятельность составила 733 тысячи рублей, - рассказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

Также мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий: с сентября 2017 года по март 2018 года он покровительствовал предпринимателям, организовавшим незаконный азартный игровой бизнес (часть 1 статья 286 УК РФ).

Как ранее сообщалось, Первомайский районный суд Краснодара заключил под стражу директора филиала Адыгейского государственного университета по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (пункты "а", "в" часть 5 статья 290 УК РФ). По информации правоохранителей, руководитель филиала создала "преступную группу, в которую вовлекла своих подчиненных". По разработанной схеме технические секретари приемной комиссии предлагали абитуриентам за деньги зачисление в вуз без вступительных испытаний, а затем, внеся задним числом "мертвые души" в списки учащихся, они оформляли документы о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками преподавателей. Только в 2018 году  в филиале было выдано около 1400 дипломов о высшем юридическом образовании.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Преступления правоохранителей
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