На юге России боевые "инженерные монстры" снесли свыше 25 зданий

На юге России и Северном Кавказе в ходе тактико-специальных учений военнослужащие обрушили и снесли более 25 аварийных зданий и сооружений.

В разрушениях было задействовано около 50 единиц специальной военной техники, которую в просторечии называют "инженерные монстры". В том числе созданные на базе танка Т-72 инженерные машины разграждения ИМР-2, бульдозеры-путепрокладчики БАТ-М и многие другие.

Все машины оборудованы для инженерных работ и обладают высокой производительностью. К примеру, копатель ТМК-2 за один час сделает 700 метров траншеи глубиной в полтора метра. Дополнительные бульдозерные приспособления позволяют использовать машину даже для изменения рельефа: например, для засыпки ям, рвов или, наоборот, рытья котлованов.

Работы по обрушению зданий проводятся в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском крае, а также в Адыгее и Северной Осетии.

"В целях освобождения территории для последующего строительства объектов инфраструктуры в округе сформировано восемь сводных отрядов взрывных работ общей численностью более 80 человек", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Снос зданий саперы осуществляют методом подрыва с закладкой в заранее подготовленные шурфы точного количества взрывчатки. Всего с прошлого года в Южном военном округе разрушено более 200 зданий и сооружений.