В центре Волгограда нашли тело женщины

В Центральном районе Волгограда на улице Пархоменко обнаружили тело женщины. Информацию подтвердили в региональном следственном управлении следственного комитета РФ, сейчас на месте происшествия работают следователи.

Между тем "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что умершая - федеральная судья. Но официально эти сведения пока никто не подтвердил

- Сотрудники управления только прибыли на место происшествия и личность погибшей еще не установлена, - прокомментировала старший помощник руководителя управления Наталия Рудник.