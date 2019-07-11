Жителей Сочи предупредили о смерчах и грозовых ливнях

В ближайшие двое суток на Сочи надвигается сильнейший циклон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на ГУ МЧС России по Кубани.

По данным спасателей, в Сочи ожидается залповый ливень с грозой, в отдельных населенных пунктах возможен град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.

Также возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок с подтоплением низменных территорий. В связи с этим возрастает риск схода селей в горной зоне, а в акватории Черного моря возможны смерчи.

Резкое ухудшение погодных условий пообещали сегодня ночью. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. При порывах ветра обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, не парковать машины в опасных местах.

При внезапном наводнении необходимо занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе и с помощью подручных плавсредств.

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и в других возвышенных местах.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций МЧС просит звонить (звонок бесплатный): "112", "101", "01" - единый номер пожарных и спасателей. телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 268-64-40.