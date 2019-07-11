Рябков: В военных учениях в Венесуэле нет скрытых сигналов

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в Кремле не считают, что в военных учениях в Венесуэле, которые пройдут 24 июля, есть скрытый подтекст. Он назвал маневры неотъемлемым элементом военной организации в любой стране.

"Это все в рамках той практики, которая универсальна, в любой стране это осуществляется", - цитирует заместителя главы МИД РФ РИА Новости.

Ранее Рябков отмечал, что Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы. Речь идет о работе с техникой, которая туда поставлялась. Заместитель министра подчеркивал, что "спекуляции на тему того, что в Венесуэле находятся российские военные многократно опровергались".

В феврале в Венесуэле прошли крупнейшие в истории страны гражданско-военные учения "Двухсотлетие Ангостуры 2019". В маневрах приняли участие вооруженные силы и народное ополчение республики. Были отработаны вероятные сценарии интервенции со стороны иностранных агрессоров.