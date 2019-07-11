Ведущий грузинского канала "Рустави 2" Георгий Габуния стал известен после нецензурных высказываний в адрес президента России. Но есть в истории Грузии другие люди с фамилией Габуния, о которых знают или мало, или вообще ничего. А жаль.

Памятник над братской могилой в поселке Уразово, где похоронен Иван Габуния. Фото: kartarf.ru

Один из них - младший лейтенант Иван Габуния, служивший в 240-м авиационном истребительном полку вместе с легендарным Иваном Кожедубом, трижды Героем Советского Союза. Именно у Кожедуба Габуния был и ведомым, и ведущим во время боевых вылетов.

Они были больше, чем просто однополчане - друзья. В своей книге "Служу Родине. Рассказы летчика" Иван Кожедуб вспоминал:

- У него черные задумчивые глаза, тонкие красивые черты лица, походка легкая, ритмичная, в движениях чувствуется ловкость и сила. Синяя гимнастерка сидит на нем как-то особенно ладно.

По этим словам Кожедуба можно составить портрет Габунии, потому что его фотографий найти пока не представляется возможным. По той, что есть в интернете, нельзя с уверенностью сказать, что это тот самый Иван Габуния. Всего на сайте "Подвиг народа" 416 воинов с фамилией Габуния...

- Ну, давай знакомиться, тезка! В Грузии нас, Иванов, зовут Вано. И ты так меня называй, - это тоже из воспоминаний Кожедуба о друге.

Они много раз вели бой вместе. Иван называл их дуэт с Вано "товарищеской спайкой".

- Кожедуб! Кожедуб! Опробуй пушки, вдвоем летим, - слышал Иван от Вано по рации. И становилось спокойнее. Это означало, что тебя прикроют в опасный момент.

Габуния мечтал побывать на Родине Кожедуба - в украинском селе Ображиевке. И, конечно, звал к себе в Грузию:

- После войны, Вано, когда фашистов разобьем, я тебя к себе в гости повезу. Мой дом - твой дом.

Весной 1943-го Габуния не раз прикрывал Кожедуба во время вылетов. Немецкие самолеты расстреливали советских истребителей, когда они атаковали. И тут особенно важна была роль ведомого. Сколько раз Иван слышал от Вано: "Оглянись назад!"

В мае Габуния без оглядки бросился в самолет во время налета немцев на Валуйки - это город в Белгородской области. А Кожедуб...

- А я не могу вылететь: с моего самолета снят капот, техник осматривает мотор, - писал потом Иван Никитович. - Габуния машет рукой и кричит: "Жаль, Вано, что не вместе! Но я за двоих постараюсь!"

Он старался. Таранил в воздухе немецкий самолет. И погиб.

...Иван Габуния лежит в братской могиле в поселке Уразово. Над ней огромный пропеллер, часто здесь живые цветы. И совсем рядом - граница с Украиной, где так хотел погостить Вано.