Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
11 июля 2019 г. 17:55
Общество
Текст: Артем Локалов

Габуния, который пошел на таран

История знает людей с такой фамилией, которые становились настоящими героями
Ведущий грузинского канала "Рустави 2" Георгий Габуния стал известен после нецензурных высказываний в адрес президента России. Но есть в истории Грузии другие люди с фамилией Габуния, о которых знают или мало, или вообще ничего. А жаль.
Памятник над братской могилой в поселке Уразово, где похоронен Иван Габуния. Фото: kartarf.ru
Памятник над братской могилой в поселке Уразово, где похоронен Иван Габуния. Фото: kartarf.ru

Один из них - младший лейтенант Иван Габуния, служивший в 240-м авиационном истребительном полку вместе с легендарным Иваном Кожедубом, трижды Героем Советского Союза. Именно у Кожедуба Габуния был и ведомым, и ведущим во время боевых вылетов.

Фото: Стрингер/РИА Новости
Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после попытки штурма

Они были больше, чем просто однополчане - друзья. В своей книге "Служу Родине. Рассказы летчика" Иван Кожедуб вспоминал:

- У него черные задумчивые глаза, тонкие красивые черты лица, походка легкая, ритмичная, в движениях чувствуется ловкость и сила. Синяя гимнастерка сидит на нем как-то особенно ладно.

По этим словам Кожедуба можно составить портрет Габунии, потому что его фотографий найти пока не представляется возможным. По той, что есть в интернете, нельзя с уверенностью сказать, что это тот самый Иван Габуния. Всего на сайте "Подвиг народа" 416 воинов с фамилией Габуния... 

Фото: Михаил Кухтарев/РИА Новости www.ria.ru
Четыре славных подвига советского летчика-аса Ивана Кожедуба

- Ну, давай знакомиться, тезка! В Грузии нас, Иванов, зовут Вано. И ты так меня называй, - это тоже из воспоминаний Кожедуба о друге.

Они много раз вели бой вместе. Иван называл их дуэт с Вано "товарищеской спайкой".

- Кожедуб! Кожедуб! Опробуй пушки, вдвоем летим, - слышал Иван от Вано по рации. И становилось спокойнее. Это означало, что тебя прикроют в опасный момент.

Иван Кожедуб. / ria.ru

Габуния мечтал побывать на Родине Кожедуба - в украинском селе Ображиевке. И, конечно, звал к себе в Грузию:

- После войны, Вано, когда фашистов разобьем, я тебя к себе в гости повезу. Мой дом - твой дом.

Весной 1943-го Габуния не раз прикрывал Кожедуба во время вылетов. Немецкие самолеты расстреливали советских истребителей, когда они атаковали. И тут особенно важна была роль ведомого. Сколько раз Иван слышал от Вано: "Оглянись назад!"  

Фото: РИА Новости
Летчик Сергей Грицевец сел под носом противника, чтобы спасти сбитого друга

В мае Габуния без оглядки бросился в самолет во время налета немцев на Валуйки - это город в Белгородской области. А Кожедуб...

- А я не могу вылететь: с моего самолета снят капот, техник осматривает мотор, - писал потом Иван Никитович. - Габуния машет рукой и кричит: "Жаль, Вано, что не вместе! Но я за двоих постараюсь!"

Он старался. Таранил в воздухе немецкий самолет. И погиб.

...Иван Габуния лежит в братской могиле в поселке Уразово. Над ней огромный пропеллер, часто здесь живые цветы. И совсем рядом - граница с Украиной, где так хотел погостить Вано.

Темы дня:
#скандалы
#Владимир Путин
#Великая Отечественная война
Бюст Жукова восстановили в Харькове
09:16 Украина

Бюст Жукова восстановили в Харькове

В сносе памятника Георгию Жукову подозревают волонтера и активиста Вячеслава Дуду. Мужчина отрицает все обвинения в свой адрес. По некоторым данным, Дуда один из тех, кто тянул веревку, заброшенную на памятник. Если его вину докажут, активисту грозит до четырех лет тюрьмы

Дмитрий Шеваров. Будет ли издана на Украине последняя книга Евгения Петрова
09.07.2019 Реликвии

"На войне" как на войне

Большой, чуть полноватый и близорукий Евгений Петров был Пьером Безуховым, который не скрывает свою растерянность, свою неуместность на войне. Только Петров мог написать, что он "бродил по переднему краю". После его гибели никто уже так не писал о войне

Рассекречены документы о противостоянии белорусских партизан и польского подполья
04.07.2019 О войне

Пока паны дрались...

До исторического парада в Минске не дожили многие белорусские партизаны. Они умирали не только от рук гитлеровцев и полицаев, но и от польского вооруженного подполья, не смирившегося в 1939 году с вхождением западнобелорусских земель в состав СССР