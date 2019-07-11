Российская техника примет участие в учениях в Венесуэле

В учениях в Венесуэле примет участие техника российского производства, которая стоит на вооружении республики. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"По большому счету, вооружение и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают Боливарианские вооруженные силы, это техника российского производства. Поэтому по-другому это просто не может осуществляться", - заявил дипломат, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Рябков подчеркнул, что поставки российской техники в Венесуэлу не нарушают баланс сил в регионе.