Штурмовая "модификация": БТР Ratel оснастили ковшом от погрузчика

В боях в районе Триполи бойцы ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара задействовали бронемашину с необычным обликом.

a rare photo of the South African-made Ratel IFV almost certainly with a twin 23mm cannon transformed into a bulldozer in the possession of #LNA. That is the Jordanian variant only, modified by #KADDB before entering service with the JAF pic.twitter.com/fJ4wEsBi0l — SMM Libya (@smmlibya) 8 июля 2019 г.

Местные умельцы на бронетранспортер Ratel южноафриканского производства навесили ковш от погрузчика. Это приспособление должно пригодиться для преодоления баррикад, сооружаемых на улицах города сторонниками так называемого Правительства национального согласия. Также получили защиту колеса, а на башне появился пулемет ДШК со щитом.

Впервые этот БТР была замечен в апреле текущего года во время переброски к ливийской столице 302-го батальона спецназа Al-Saiqa - наиболее боеспособного подразделения среди вооруженных формирований ЛНА.

Во времена Каддафи, учитывая специфику местного театра военных действий, наряду с гусеничными боевыми машинами в больших количествах закупалась колесная техника, вроде бразильских бронеавтомобилей EE-9 Cascavel и чехословацких 152-мм самоходно-артиллерийских установок vz.77 "Dana".

Однако Ratel появились в Ливии только в ходе гражданской войны. По некоторым данным, эти бронетранспортеры, как и тяжелые танки Centurion, были переданы повстанческим группировкам властями Иордании.

Большая часть этой бронетехники была тогда потеряна, но оставшиеся несколько машин до сих применяются в ходе нового этапа конфликта.