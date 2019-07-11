Стали известны подробности гибели россиян в Греции

"Речь идет о российской семье из пяти человек - муж, жена, трое детей. В результате сильнейшей грозы, которая сопровождалась шквалистым ветром, погибли двое. Отец с совсем маленьким сыном - ему нет еще и двух лет - пытались, видимо, найти убежище от дождя под деревом, но дерево рухнуло и просто погребло россиян под собой", - сообщил генеральный консул РФ в Салониках Александр Щербаков, которого цитирует РИА Новости.

"Когда их доставили в ближайшую клинику, врачи констатировали, что смерть наступила мгновенно", - добавил он.

В настоящее время российские дипломаты держат связь с супругой погибшего и выясняют обстоятельства случившегося.

В результате стихии в Греции погибли как минимум шесть иностранных туристов, включая граждан России, Чехии и Румынии. Разбушевавшийся 10 июля шторм сопровождался градом и ливнями. С домов срывало крыши, переворачивало автомобили. Пожарные в настоящее время устраняют последствия непогоды.