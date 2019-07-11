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Умер актер Майкл Слеггс

Новости
    11.07.2019, 13:44
Текст:   Олег Усков

Скончался 33-летний британский актер Майкл Слеггс, ранее признавшийся, что умирает - состояние артиста стремительно ухудшалось: у Слеггса обнаружились не поддающиеся лечению проблемы с сердцем.

Заявление было сделано в мае. Слеггс рассказал, что свои последние дни собирается посвятить семье. Через некоторое время он выступил с опровержением сообщений о том, что у него рак.

Дело в том, что Слеггс известен по симпатичному британскому комедийному сериалу "Эта страна" (This Country), в котором брат и сестра из провинциального городка пытаются бороться с бытовыми и личными проблемами. По сюжету персонаж Слеггса в шоу умирает от рака.

При этом было заверено, что, когда Слеггса брали на роль, о его трагичном состоянии ничего не было известно: шоу стартовало в 2017-м, а диагноз Майклу поставили в прошлом году.

Согласно сообщению The Guardian, Cлеггс умер поздно вечером 9 июля у себя дома.

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