В Кремле призвали к сдержанности в Персидском заливе

В Персидском заливе должна быть обеспечена свобода судоходства, заявили в Кремле.

"Безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе, это чрезвычайно важно и для мировой экономики, и для мировой экономической конъюнктуры", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения об инциденте с британским танкером и иранскими катерами.

По его словам, в Кремле "отфиксировали информацию о том, что якобы такой инцидент имел место, также отфиксировали заявление иранских представителей о том, что эта информация не соответствует действительности".

"Мы также по-прежнему призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию и урегулировать ситуацию путем диалога", - заявил Песков.