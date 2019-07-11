Новости

Белгородская колония объявила в розыск двух осужденных 19:20
Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя 19:19
"Чернобль", "секс" и "Джекичан": самые популярные кинозапросы в Сети 19:10
В Орле сотрудница полиции получила срок за допущенное убийство 19:03
Министр внутренних дел Крыма освобожден от должности 18:57
Григорий Рапота посетил особую экономическую зону "Бремино-Орша" 18:46
УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов почти 2 миллиарда евро 18:45
Производителям плодово-ягодной продукции снизят НДС 18:40
Пожизненно осужденный маньяк-педофил из Тольятти запросил о свободе 18:37
Рапота: Работа в ОЭЗ "Бремино-Орша" определяет судьбу Союзного государства 18:37
В Италии высказались за преодоление антироссийских санкций 18:32
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев 18:11
Канадский политик попала в скандал из-за подаренного черепа 18:11
В Сокольниках появится кинотелецентр 18:09
В Сочи подросток попытался зарезать 15-летнюю девочку 18:06
У Абызова арестовали имущество более чем на 20 млрд рублей 18:06
В центре Волгограда нашли тело женщины 17:58
В Крыму возобновили раскопки античного некрополя Кыз-Аул 17:57
Верховная рада отказалась отправлять в отставку Климкина 17:50
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога 17:50
Лежащую на дне подлодку К-278 "Комсомолец" сняли на видео 17:44
Почему Греция имеет шанс получить репарации от Германии 17:41
В городе из Ветхого завета найдено захоронение ханаанских воинов 17:38
Под Волгоградом из-за утечки газа задержано движение поездов 17:35
Сергей Шнуров выступит для всех зрителей "Формулы-1" в Сочи 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 18:54
Рубрика: Общество

Теряем население

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(7909)
Россия теряет население - естественная убыль за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на недавнем совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера "Западный" Северо-Западного федерального округа. "Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели - это естественный прирост населения и продолжительность жизни, - сказала вице-премьер. - Мы катастрофически теряем население страны. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность".

Однако изменилась статистика причин смертности. Россияне стали якобы реже умирать от болезней, на которых Владимир Путин поручил сосредоточиться в майских указах, и чаще - от редких болезней и неустановленных причин. Татьяна Голикова сказала, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП. "В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику", - отметила вице-премьер, подчеркнув, что в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и "группы заболеваний, от которых не умирают". По словам Голиковой, после того как минздрав и социальный блок правительства стали критиковать ситуацию со смертностью, показатели начали расти: "Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2 процента, а за четыре месяца 2019 года - на 20. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца 2019 года количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9 процента".

Выжутович: В России увеличился возраст матери при рождении первенца

О манипулировании медицинской статистикой говорится и в исследовании, проведенном аналитиками РАНХиГС. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческая "снижается", как и было поручено президентом. Но возросла смертность от заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, психических расстройств и расстройств поведения. Некоторые сердечно-сосудистые заболевания, отмечают эксперты, кодируются как "прочие": например, алкогольную миопатию или сосудистый паркинсонизм можно записать как болезни нервной системы. Реально же в России снизилась смертность от новообразований - на 5,5 процента, туберкулеза - на 17,6, болезней кровообращения - на 7,2, болезней органов дыхания - на 23,3, болезней органов пищеварения - на 10,2. Кроме того, сократилась смертность от случайных отравлений алкоголем - на 21 процент, от внешних причин - на 11, в том числе от дорожно-транспортных происшествий - на 10,3.

Средняя продол­жительность жизни в стране достигла 72,5 года

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России, самый низкий - в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. Всего же смертность по стране в 2018 году выросла в 32 субъектах Федерации (на статистику влияет структура населения регионов: чем больше в них пожилых людей, тем выше показатель, и наоборот). Смертность сельских жителей в России на 14 процентов выше, чем городских. В среднем жители села живут почти на два года меньше.

Как бы то ни было, продолжительность жизни в стране, по данным Росстата, впервые достигла 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на один год - с 66,5 до 67,5. У женщин продолжительность жизни составила 77,4 года.

Фото: iStock
Минздрав назвал главные причины женской смертности

"Те, кто говорит, что у нас снижается смертность и повышается продолжительность жизни, все же слегка лукавят, - сказал в интервью "РГ" директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. - Дело в том, что продолжительность жизни у нас повышается после того, как она рухнула до дна. В течение последних лет двадцати мы, по сути, просто восстанавливали то, что было потеряно".

В целом же демографическая ситуация остается стабильной. Эксперты РАНХиГС отмечают, что основной демографический прирост в последние годы был осуществлен за счет жителей присоединенного Крыма - они составили 2,3 млн человек из 3,4 млн прироста. При этом рост числа уезжающих из страны опережает по темпам рост числа приезжающих. Вследствие экономического кризиса и девальвации рубля сократился миграционный приток: из Таджикистана - на 47,8 процента, из Киргизии - на 41.

Беспокойство исследователей вызывает и уровень смертности. Он снизился не на треть, как планировалось, а на 12 процентов. В связи с этим рекомендуется развивать медикаментозное обеспечение и медпомощь при самых многочисленных и социально значимых видах заболеваний - туберкулезе, сердечно-сосудистых и онкологических. Эксперты призывают правительство определиться с моделью финансирования здравоохранения. "Как возврат к бюджетной модели, так и введение страхового принципа принудит гражданское общество очертить контуры социальной политики в здравоохранении. Невозможно удовлетворить всевозможные запросы потребителей... и перечень услуг, не входящих в обязательное страхование, будет расширяться и уточняться", - говорится в аналитической записке.

Было бы полезно отказаться от мно­гих мифов о при­чинах низкой или высокой рожда­емости

Вообще нам было бы полезно отказаться от многих мифов о причинах низкой или высокой рождаемости. Например, от очевидного заблуждения, что демографический кризис - признак цивилизованности общества. Мол, мировая цивилизация достигла такого состояния, когда простое воспроизводство практически недостижимо, и если Европа нечто подобное переживает, то и нам того же не миновать. Катастрофический этот настрой вряд ли оправдан. Россия далеко не исчерпала потенциал противодействия демографическому кризису. Ни в части семейной политики. Ни в сфере предотвращения смертности там, где ее можно предотвратить.

Общество Здоровье Колонка Валерия Выжутовича
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
Путин назначил Развозжаева врио главы Севастополя
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции