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11.07.2019 17:41
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Зарубежные компании выразили доверие Китаю ростом инвестиций

Согласно данным, опубликованным 11 июля министерством коммерции КНР, в первой половине текущего года в стране реально используемый иностранный капитал достиг 478,33 миллиарда юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2 процента. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". На фоне увеличения риска для мировой экономики и замедления роста глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китае наблюдается рост иностранных инвестиций. Зарубежные компании "вынесли вотум доверия" китайской экономике реальными действиями.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Согласно конкретным данным, в первом полугодии в стране наблюдаются две особенности иностранного инвестирования: во-первых, ускоряется процесс вложения в средний и высокий сегмент производственной цепочки - при отходе от "сборки и обработки". Объем реально используемого иностранного капитала в высокотехнологичной отрасли Китая увеличился на 44,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое изменение отвечает тенденции трансформации экономики от быстрого роста к высококачественному развитию. Во-вторых, вложения основных иностранных инвесторов остаются стабильным - инвестиции из Республики Корея, Японии, Германии, ЕС увеличились, соответственно, на 63,8 процента, 13,1 процента , 81,3 процента и 22,5 процента. Это показывает, что Китай по-прежнему очень привлекателен для прямого вложения иностранного капитала.

Сейчас протекционизм и унилатерализм продолжают распространяться, и сомнения международных инвесторов очевидны. В прошлом году объем ПИИ сократился на 13 процентов по сравнению с 2017 годом, однако, объем иностранных инвестиций на китайский рынок увеличился на 4 процента по сравнению с 2017 годом. В первой половине текущего года, вопреки преобладающим тенденциям в Китае объем иностранных инвестиций продолжает расти. Это в очередной раз подтвердило тот факт, что китайская экономика имеет уникальную привлекательность.

В Китае имеется крупнейший потребительский рынок, который охватывает 1,4 миллиарда человек, а также крупнейшая группа со средним уровнем дохода. Это принесло реальную прибыль для иностранных инвесторов. В 2018 году общая прибыль крупных предприятий с иностранными инвестициями составила 1 триллион 677 миллиардов 550 миллионов юаней, увеличившись на 1,9 процента по сравнению с 2017 годом.

Несмотря на то, что в докладе о развитии мировой экономки, опубликованном в июне 2019 года Всемирным Банком, был снижен прогноз по всемирному экономическому росту в 2019-2020 гг., здесь же говорится о том, что прогноз по экономическому росту Китая 2019 года не изменился. В официальном сообщении указано, что Китай может противостоять внешним вызовам и другим рискам. В настоящее время Китай находится на этапе регулирования экономической структуры и модернизации производств, его инновационная способность непрерывно повышается, преимущество производственной цепочки становится всё более ясным, что представило важную движущую силу для развития предприятий с иностранным капиталом в Китае. Например, в настоящее время основные сферы иностранного инвестирования в Китае постепенно расширяются с обрабатывающей промышленности до таких высокотехнических сфер, таких как компьютерные технологии, интегральные схемы и интеллектуальное производство.

Несмотря на то, что в настоящее время процесс глобализации мировой экономики не всегда протекает гладко, Китай все еще решительно расширяет открытость и улучшает бизнес-среду. Это успокоило иностранных предпринимателей. С начала 2019 года американские компании Tesla, Exxon Mobil Corp и Procter&Gamble, германская компания The BASF и компания РК LG Chem ускоряют разработку планов развития в Китае. Линия производства компьютеров Mac Pro корпорации Apple будет перенесена из США в Китай. На фоне того, что во всем мире торговый протекционизм растет, иностранный капитал не только не выведен из Китая, но и продолжает увеличиваться. Это обусловлено тем, что иностранные инвесторы увидели - китайская экономика высококачественного развития открывает больше возможностей для них.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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