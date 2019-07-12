Брестский регион заключит соглашения с Воронежской областью и Ставропольем

Равнобедренный треугольник станет именно той геометрической фигурой, которая добавит динамизма интеграционным процессам сразу в трех регионах Союзного государства. Такой вывод, по мнению экспертов, следует из заключения очередных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве Брестской области с партнерами в Воронежском регионе и Ставропольском краем РФ.

Названы уже место и дата ратификации пакета этих социально-экономических документов: VI Форум регионов Беларуси и России, который пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге. Об этом информирует 12 июля БЕЛТА, ссылаясь на руководство в Бресте. Планируется, что подписи под документами поставят председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

При подготовке к Петербургскому форуму местные субъекты хозяйствования проработали и заключили с резидентами РФ контракты на общую сумму около $65 млн. А всего в регионе заключено "26 межрегиональных соглашений с субъектами России и более 40 договоров о побратимских связях между городами и районами".

В Брестской области уже созданы и функционируют более 350 предприятий и организаций с участием инвесторов из России. Торгово-экономическое сотрудничество налажено с 77 регионами Союзного государства. По итогам 2018 года оборот внешней торговли с российскими регионами составил $2,1 млрд, или почти 53% внешнеторгового оборота области. В Российскую Федерацию поставлено товаров на $1,6 млрд, что составляет 70,4% областного экспорта. Основными товарными позициями являются мясная, молочная и рыбная продукция, газовые плиты, мебель, облицовочная плитка, краски и лаки, уточняет агентство.