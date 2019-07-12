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Рубрика: Спорт

Джокович вышел в финал Уимблдона

Текст: Илья Соболев
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдонского турнира.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В матче 1/2 финала первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута - 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Проблемы с соперником у Джоковича возникли лишь во втором сете, в котором серб отдал испанцу инициативу и уступил практически по всем ключевым показателям. За матч Новак подал десять эйсов против пяти у Баутисты-Агута и реализовал пять брейков из восьми, тогда как испанец сделал лишь один при пяти возможностях.

В финале Джокович сыграет с победителем пары Роджер Федерер - Рафаэль Надаль. Напомним, серб является четырехкратным победителем Уимблдона. Он выиграл британский турнир "Большого шлема" в прошлом году.

Что касается Баутисты-Агута, он впервые в карьере дошел до 1/2 финала Уимблдона. Помимо прочего, его вылет на этой стадии означает, что в обновленном рейтинге ATP итогам турнира россиянин Даниил Медведев впервые в своей карьере окажется в десятке лучших. Испанец оставался единственным, кто мог вытеснить оттуда нашего соотечественника.

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