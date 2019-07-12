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12 июля 2019 г.

Приказ управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области от 10 июля 2019 года № 109/19 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Еврейской автономной области за II квартал 2019 года"

Дата подписания 10 июля 2019 г.
Опубликован 12 июля 2019 г.

В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 15.06.2018 № 210 -пп "О регулировании некоторых вопросов по установлению величины прожиточного минимума в Еврейской автономной области" и в целях осуществления адресной социальной политики приказываю:

1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года (в руб.):

Трудоспособное население: 15 253,83

Пенсионеры <*>: 11 629,46

Дети <**>: 14 869,63

На душу населения: 14 341,53

<*> За исключением случаев определения величины прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии.

<**> За исключением случаев определения величины прожиточного минимума в целях установления ежемесячной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Еврейской автономной области и нуждающимся в социальной поддержке, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.

Начальник управления Т.А. =Павленко

 

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