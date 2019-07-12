Фотографов пригласили поучаствовать в конкурсе "Красоты Китая и России в твоем объективе"

Конкурс инициирован Пекинским университетом иностранных языков совместно с приложением "Россия-Китай: главное". Акция, приуроченная к 70-летию установления дипломатических отношений, призвана укреплять взаимопонимание и дружбу народов двух стран.

Фотоконкурс стал одним из проектов Министерства образования КНР в рамках перекрестных Годов межрегионального сотрудничества. Фотолюбителям предлагается обратить пристальное внимание на вещи и элементы, отражающие национальный колорит китайской и русской культур, запечатлеть уникальные моменты.

Победителей ждут две премии за первые места, три премии второй степени, и пять премий для тех, кто окажется на третьем месте, а также другие призы. Участники должны войти в мобильное приложение "Россия-Китай: главное", единственную официальную платформу подачи заявок, и загрузить свои работы. Организаторы конкурса из всех заявок выберут 50 лучших работ-финалистов. По итогам голосов пользователей интернета и профессиональных фотографов двух стран будут определены лауреаты премий.

Срок окончания подачи заявок на участие - не позднее середины сентября. Фотоработы победителей планируется показать в октябре в Пекине.