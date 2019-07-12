Кудряшов выбрал "Сочи"

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов продолжит карьеру в ФК "Сочи" - дебютанте Российской Премьер-Лиги. 32-летний Федор Кудряшов стал очередным новичком сочинцев. Подробности соглашения не сообщаются.

Напомним, что Кудряшов является воспитанником московского "Спартака", за который и начинал свой путь в большом футболе. Помимо этого он выступал за "Терек", "Ростов", "Химки", "Томь" и "Краснодар". В прошлом сезоне он играл за турецкий клуб, проведя восемь матчей и отметившись одним забитым мячом.

В составе национальной команды России Кудряшов провел 30 матчей и отметился одним забитым мячом.

Кроме этого сочинцы подписали соглашение с нападающим сборной Армении Александром Карапетяном. Карапетян перебрался в Сочи из люксембургского "Прогреса", где он играл последние два сезона. На счету форварда 40 забитых мячей в 47 встречах. Александр Карапетян провел за сборную Армении восемь игр и забил четыре мяча.

Напомним, что ранее в "Сочи" перешли защитники Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и нападающий Дмитрий Полоз. В ближайшее время контракт с клубом подпишут опытный вратарь Сослан Джанаев и защитник Роман Шишкин, покинувший "Краснодар".