Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2019 года № 311 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Липецкой области за 2 квартал 2019 года"

Новости

Военнослужащий из Хабаровска получил рекордную субсидию на жилье 12:16
"Флинстоуны" возродятся в формате мультсериала для взрослых 12:15
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации 12:15
В Приангарье завели дело на мэра, спасавшего свой дом от паводка 12:14
Что подарит зрителям День Союзного государства на "Славянском базаре" 12:10
В Туве завели дело о гибели десяти человек в перевернувшемся авто 12:00
Беглов передал реставраторам право приводить в порядок жилые дома 11:59
Около Земли обнаружен объект-невидимка 11:52
У "Шерлока Холмса 3" появился режиссер, и это не Гай Ричи 11:35
Нижегородцев предупредили об опасности сбора грибов 11:34
Сотрудники МЧС спасли утят из ливневой канализации в Минске 11:25
В аэропорту Краснодара полиция задержала актера "Легенды № 17" 11:24
В Краснодаре уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом 11:15
Житель НАО получил пять лет колонии за заражение подростка ВИЧ 11:14
Конюхов исследует место гибели линкора "Новороссийск" в Севастополе 11:14
Найден новый способ уничтожения раковых клеток 11:12
В Чите неплательщика алиментов поймали на его свадьбе 11:11
СК начал проверку по факту падения автомобиля в реку в Туве 11:10
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России 11:10
Погибли две семьи: Глава Тувы раскрыл детали трагедии на горной реке 11:00
В Астраханской области трое мужчин погибли в огне 10:50
В Сочи девочка погибла при падении из окна отеля 10:48
В Совфеде 15 июля пройдет встреча с грузинскими депутатами 10:37
Lada Xray Cross с вариатором: старт продаж, цена и подробности 10:32
Первого замначальника СКЖД заподозрили в 1,5-миллионной взятке 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 июля 2019 г.

Постановление администрации Липецкой области от 11 июля 2019 года № 311 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Липецкой области за 2 квартал 2019 года"

Дата подписания 11 июля 2019 г.
Опубликован 12 июля 2019 г.

В соответствии с Федеральным Законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 164-ОЗ "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области" и Законом Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 223-ОЗ "О потребительской корзине в Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет:

Установить по представлению управления труда и занятости Липецкой области величину прожиточного минимума в целом по Липецкой области за 2 квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 9 726 руб.;

для трудоспособного населения - 10 515 руб.;

для пенсионеров - 8 152 руб.;

для детей - 9 840 руб.

Врио главы администрации Липецкой области И.Г.Артамонов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензии у двух организаций
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Власти Венесуэлы и оппозиция договорились о постоянном диалоге о мире
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Скрипачка русского происхождения найдена мертвой в Лондоне
Проекты
Кинократия
Кинократия
Что сериал "Слуга народа" может рассказать о президенте Украины Зеленском
Русское оружие
Русское оружие
Попадание ракеты в топливный бак Т-55 сняли на видео