Советский легкий плавающий танк ПТ-76 продолжает оставаться на вооружении армий более полутора десятков стран мира.

Он хорошо зарекомендовал себя во многих войнах и конфликтах, но в настоящее время сильно устарел, поэтому предпринимаются меры по его модернизации.

Например, в Индонезии такие боевые машины получили 90-мм пушки и достаточно продвинутые системы управления огнем.

Во Вьетнаме, где парк "семьдесят шестых" насчитывает три сотни штук, на них стали устанавливать современные прицелы.

В России тоже разрабатывались различные варианты по улучшению характеристик "плавуна". Очень привлекательным, по мнению многих военных экспертов, был вариант с 57-мм пушкой.

Также предлагалось дополнительное вооружение в виде противотанкового ракетного комплекса "Корнет", 12,7-мм пулемета "Корд" и гранатомета АГ-30. Для улучшения характеристик подвижности предусматривался более мощный двигатель.

Еще в одной версии вместо старой башни монтировался боевой модуль с 30-мм автоматическим орудием.

Белорусские конструкторы предложили установить на ПТ-76 башню от БМП-2. Также от этой боевой машины пехоты ему достался бы 300-сильный двигатель и трансмиссия, другие механизмы, в том числе органы управления. В результате с 45 до 60 км/ч увеличилась максимальная скорость и с 260 до 450 км - запас хода.

Фото: Алексей Моисеев

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" разработчики из братской республики представили новую версию модернизированного танка-ветерана. Вооружение в виде 76-мм пушки и спаренного пулемета осталось нетронутым, однако на башне появился модуль с автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом.

Это боевое средство может комплектоваться различным вооружением, в том числе реактивными гранатометами, ПТУР и ракетными зенитными комплексами.

Новый многоканальный прицел повысил возможности по обнаружению и поражению целей, в том числе ночью.

По мнению специалистов, такая модернизация могла бы значительно повысить возможности танка-ветерана и продлить срок его службы в войсках.