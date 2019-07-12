Педро Роша забил гол-красавец за "Крузейро"

PEDRO ROCHA É NOJENTO DEMAIS pic.twitter.com/26j9MGEW0D — samuel (@cecrmcf) 11 июля 2019 г.

Нападающий "Спартака" Педро Роша, выступающий на правах аренды за бразильский "Крузейро", стал героем четвертьфинала Кубка Бразилии. Он забил красивый гол и сделал голевую передачу.

В первом матче четвертьфинала Кубка Бразилии "Крузейро" принимал "Атлетико Минейро". На 13-й минуте нападающий Педро Роша, который перешел в "Крузейро" из "Спартака" на правах аренды, открыл счет в матче.

Спартаковец ударом из-за пределов штрафной забил гол-красавец точно в верхний угол ворот соперника.

Матч завершился со счетом 3:0, а Роша также отметился голевой передачей. После паса спартаковца партнеру оставалось лишь попасть в пустые ворота.