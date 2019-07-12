Путин включил Собянина в оргкомитет по подготовке празднования Победы

Президент Владимир Путин утвердил новый состав организационного комитета по подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.

В оргкомитет войдут мэр Москвы Сергей Собянин (по согласованию), полпред главы государства в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, глава Росархива Андрей Артизов, исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Екатерина Круглова (по согласованию), начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, руководитель исполкома общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской (по согласованию), ответственный секретарь движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева (по согласованию) и директор ФГБУ культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг" Александр Школьник.

Из состава оргкомитета исключен бывший глава Ингушетии Мурат Зязиков.