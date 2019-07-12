Небольшой дождь и до 18 тепла будет сегодня в столице

Влияние циклона начинает ослабевать, тем не менее, в пятницу в столичном регионе еще возможны осадки и низкая температура воздуха. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в целом, в пятницу будет комфортная погода, вот только температурный фон сохранится на уровне конца августа, а не середины лета. Так, среднесуточная температура воздуха не превысит отметку +15 градусов. Днем воздух прогреется не выше +18, в ночные часы не ниже 10 тепла. Атмосферное давление останется немного ниже нормы, а выпасть сможет в течение суток не более 1-3 миллиметров осадков. Ожидают синоптики дожди в ночь на пятницу и во второй половине дня.

Что касается выходных дней, то, как рассказали "РГ" в Метеослужбе, давление будет медленно повышаться, а температура подниматься. Так, самая холодная ночь ожидается на субботу: по области воздух сможет остыть до +7 градусов, к слову, предвещают такой сюрприз Павловскому Посаду, Черустям и Волоколамску. В черте мегаполиса, как ожидают синоптики, воздух не остынет ниже +8 градусов. В воскресенье на 1-2 градуса теплее.

Кстати, 12 июля 1903 года воздух в столице прогрелся до +34,5 градуса. А в 1887 году на термометрах было +4,7.