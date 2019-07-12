В Чите неплательщика алиментов поймали на его свадьбе

В Чите судебные приставы разыскали 32-летнего мужчину, который задолжал более 700 тысяч рублей алиментов, на его собственной свадьбе.

С 2013 года он не давал ни рубля на содержание своей несовершеннолетней дочери. При этом официально не трудоустраивался. Некоторое время провел в исправительном учреждении, но там не работал, из-за чего сумма долга не уменьшилась.

"После освобождения должника из мест лишения свободы к нему применялись меры принудительного исполнения, после чего он перестал являться на прием к судебному приставу, по месту регистрации не проживал", - сообщает пресс-служба кревого УФССП по Забайкалью.

Имущества и счетов, которые можно было бы арестовать, у неплательщика также не имелось. Его объявили в розыск.

Найти мужчину удалось благодаря социальным сетям, где он упомянул о предстоящем бракосочетании и месте его проведения - дорогом ресторане города.

Пристав, не привлекая внимания гостей, через родственников попросил читинца прийти в кабинет администрации ресторана. Там ему объяснили, каковы будут последствия неуплаты алиментов.

На следующий день новобрачный явился в отдел судебных приставов. На него составили административный протокол. Если в течение двух месяцев он не начнет оплачивать долг, его привлекут к уголовной ответственности.