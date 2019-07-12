Картину пермячки выставят в Третьяковской галерее

Новости

Сахалинские власти помогут жильцам пострадавшего от пожара дома 09:22
Русло реки Миасс в Челябинске очистят плавающие экскаваторы 09:20
Житель Бурятии осужден на четыре года за укус полицейского 09:16
Педро Роша забил гол-красавец за "Крузейро" 08:51
В Челябинской области молния убила туристку 08:50
Хаджи отказал "Спартаку" ради Лиги чемпионов 08:36
"Манчестер Юнайтед" потребовал за Лукаку 75 миллионов фунтов 08:25
Рекордсмен НБА сменил "Оклахому" на "Хьюстон" 08:17
В Москве устроят салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса 08:15
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца 07:41
Кудряшов выбрал "Сочи" 07:40
Омского Мимино задержали по подозрению в убийстве 07:31
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику 07:18
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций 07:04
Власти Венесуэлы и оппозиция договорились о постоянном диалоге о мире 06:52
Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту 06:48
Небольшой дождь и до 18 тепла будет сегодня в столице 06:15
В Купчино откроется центр врачей общей практики 06:12
Reuters: США решили не вводить санкции в отношении главы МИД Ирана 05:57
Лайма Вайкуле рассказала о ссоре с Игорем Крутым 05:09
Трамп пообещал узнать гражданство жителей США в обход переписи 04:37
Глава Комсомольска-на-Амуре снова подал в отставку 04:23
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома 03:59
За неделю 18 иностранных летательных аппаратов были замечены у границ РФ 03:58
Не менее 35 пассажиров канадского Boeing пострадали из-за турбулентности 03:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
12.07.2019 08:46
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Картину пермячки выставят в Третьяковской галерее

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Выпускница пермской художественной школы им. Е.Н. Широкова Карина Монахова стала победительницей творческого конкурса в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М".
Фото: Личный архив Карины Монаховой Фото: Личный архив Карины Монаховой
Фото: Личный архив Карины Монаховой
Фото: Александр Корольков/ РГ
Новая Третьяковка открыла выставку "Свободный полет"

Нынешней осенью ее работу увидят тысячи посетителей Третьяковской галереи в рамках ежегодной акции "Ночь искусств". Лучшие работы, присланные в Москву детьми со всей России, отбирались художниками-экспертами, сотрудниками галереи.

По условиям конкурса участники должны были создать свои работы, вдохновившись пейзажами мастера русской живописи Василия Поленова. Разобраться в тонкостях создания художественных работ, выполненных в его стиле, помогали видеоуроки преподавателей Третьяковки, представленные на сайте конкурса.

- Я безумно счастлива, потому что выставиться в Третьяковской галерее было моей мечтой, - говорит девушка. - Не думала, что это возможно, пока не узнала о проекте. Победить в конкурсе такого уровня - настоящая феерия. Очень надеюсь выставляться и дальше в других галереях, продолжать участвовать в выставках.

Рисовать Карина начала с самого детства, живописи обучалась в пермской художественной школе им. Евгения Николаевича Широкова, у преподавателя художника-живописца Анны Вдовиной. Делать увлечение профессией она не планирует, но, по ее словам, живопись останется навсегда.
Почтовики и Третьяковка представили марки в честь юбилеев живописцев

На сайт девушка прислала несколько своих рисунков, выполненных в манере Василия Поленова, одного из почитаемых ею художников. В его картинах особенно завораживает солнечный свет. Вот и в изображении, которое стало победителем, эта теплота есть. Юная художница нарисовала усадьбу полковника Владимира Храповицкого, построенную в конце 19 века в селе Муромцево Владимирской области.

Карина Монахова стала уже второй победительницей последнего сезона "Поколение М" из Прикамья. Ранее театр-студия "Ералаш" "вручила" серебро семилетней школьнице из Перми Анастасии Графеевой за талантливое прочтение стихотворения Осипа Мандельштама "Два трамвая".

- В Пермском крае много талантливых ребят, которые развиваются в разных направлениях - интересуются пением, рисованием, танцами, блогами, - говорит один из организаторов проекта Оксана Кайгородова. - Надеюсь, что успех Карины вдохновит юных пермяков.

Кстати

Проект "Поколение М" реализуется уже несколько лет и включает в себя более десяти творческих направлений - от вокала и танцев до видеоблогинга и школы диджеев. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет со всех уголков России ежегодно проходят бесплатное онлайн-обучение у известных деятелей культуры и искусства, а авторы лучших работ в разных номинациях отправляются на стажировки в Москву и Санкт-Петербург и получают возможность выйти на большую сцену вместе со своими кумирами. Все участники конкурса также являются частью большого благотворительного движения. Каждую загруженную на сайт работу, лайк или репост в официальных сообществах проекта в социальных сетях конвертируется в реальные деньги по курсу "1 действие = 1 рубль" и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. За три года в рамках "Поколения М" собрано более 17 миллионов рублей, которые направлены на операции 49 детям.

Культура Арт Живопись Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензии у двух организаций
Пушков прокомментировал обещание Байдена продлить СНВ-3
Путин назначил Развожаева врио главы Севастополя
Минтруд посчитал, насколько вырос прожиточный минимум
СК прокомментировал арест сотрудников таможни аэропорта Домодедово