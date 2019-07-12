Картину пермячки выставят в Третьяковской галерее

Выпускница пермской художественной школы им. Е.Н. Широкова Карина Монахова стала победительницей творческого конкурса в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М".

Нынешней осенью ее работу увидят тысячи посетителей Третьяковской галереи в рамках ежегодной акции "Ночь искусств". Лучшие работы, присланные в Москву детьми со всей России, отбирались художниками-экспертами, сотрудниками галереи.

По условиям конкурса участники должны были создать свои работы, вдохновившись пейзажами мастера русской живописи Василия Поленова. Разобраться в тонкостях создания художественных работ, выполненных в его стиле, помогали видеоуроки преподавателей Третьяковки, представленные на сайте конкурса.

- Я безумно счастлива, потому что выставиться в Третьяковской галерее было моей мечтой, - говорит девушка. - Не думала, что это возможно, пока не узнала о проекте. Победить в конкурсе такого уровня - настоящая феерия. Очень надеюсь выставляться и дальше в других галереях, продолжать участвовать в выставках.

Рисовать Карина начала с самого детства, живописи обучалась в пермской художественной школе им. Евгения Николаевича Широкова, у преподавателя художника-живописца Анны Вдовиной. Делать увлечение профессией она не планирует, но, по ее словам, живопись останется навсегда.

На сайт девушка прислала несколько своих рисунков, выполненных в манере Василия Поленова, одного из почитаемых ею художников. В его картинах особенно завораживает солнечный свет. Вот и в изображении, которое стало победителем, эта теплота есть. Юная художница нарисовала усадьбу полковника Владимира Храповицкого, построенную в конце 19 века в селе Муромцево Владимирской области.

Карина Монахова стала уже второй победительницей последнего сезона "Поколение М" из Прикамья. Ранее театр-студия "Ералаш" "вручила" серебро семилетней школьнице из Перми Анастасии Графеевой за талантливое прочтение стихотворения Осипа Мандельштама "Два трамвая".

- В Пермском крае много талантливых ребят, которые развиваются в разных направлениях - интересуются пением, рисованием, танцами, блогами, - говорит один из организаторов проекта Оксана Кайгородова. - Надеюсь, что успех Карины вдохновит юных пермяков.

Кстати

Проект "Поколение М" реализуется уже несколько лет и включает в себя более десяти творческих направлений - от вокала и танцев до видеоблогинга и школы диджеев. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет со всех уголков России ежегодно проходят бесплатное онлайн-обучение у известных деятелей культуры и искусства, а авторы лучших работ в разных номинациях отправляются на стажировки в Москву и Санкт-Петербург и получают возможность выйти на большую сцену вместе со своими кумирами. Все участники конкурса также являются частью большого благотворительного движения. Каждую загруженную на сайт работу, лайк или репост в официальных сообществах проекта в социальных сетях конвертируется в реальные деньги по курсу "1 действие = 1 рубль" и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. За три года в рамках "Поколения М" собрано более 17 миллионов рублей, которые направлены на операции 49 детям.